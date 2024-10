Faltan pocas semanas para que termine el horario de verano del año y la mayoría de los estadounidenses «retroceden», ganando una hora extra de sueño en el proceso. En este artículo te cuento todos los detalles sobre cuándo deberás cambiar las manijas del reloj y la breve historia de esta práctica de cambio de hora.

La práctica, a veces controvertida, de cambiar el horario de verano se lleva a cabo dos veces al año, ya sea para permitir que haya más luz natural en las mañanas de invierno o en las tardes de verano. Es una práctica que la mayoría de los estados y territorios de EE. UU., pero no todos, observan, y algunos legisladores han contemplado recientemente la posibilidad de aprobar una ley para poner fin al horario de verano de una vez por todas.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2024?

El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

El horario de verano finaliza el domingo 3 de noviembre de 2024 a las 2:00 a. m. El sábado por la noche, los relojes se retrasan una hora (es decir, se adelantan una hora) para “retrasarse”. El amanecer y el atardecer serán aproximadamente una hora antes, el 3 de noviembre de 2024 que el día anterior. Habrá más luz por la mañana.

el El sábado por la noche, los relojes se retrasan una hora (es decir, se adelantan una hora) para “retrasarse”. El amanecer y el atardecer serán aproximadamente una hora antes, el 3 de noviembre de 2024 que el día anterior. Habrá más luz por la mañana. El horario de verano comienza el domingo 9 de marzo de 2025 a las 2:00 a. m. El sábado por la noche, los relojes se adelantan una hora (es decir, se pierden una hora) para “adelantarse”. El amanecer y el atardecer serán aproximadamente una hora más tarde el 9 de marzo de 2025 que el día anterior. Habrá más luz por la noche.

¿Todos los estados respetan el horario de verano?

No todos los estados y territorios de EE. UU. participan en el cambio de hora.

Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el horario de verano. Debido a su clima desértico, Arizona no sigue el horario de verano (con la excepción de la Nación Navajo). Después de que la mayor parte de los EE. UU. adoptara la Ley de Horario Uniforme, el estado consideró que no había una buena razón para ajustar los relojes para que la puesta del sol se produjera una hora más tarde durante los meses más calurosos del año.

También hay otros cinco territorios estadounidenses que no participan:

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

La Nación Navajo, ubicada en partes de Arizona, Utah y Nuevo México, sí sigue el horario de verano.

Hawái es el otro estado que no observa el horario de verano. Debido a su proximidad al ecuador, no hay mucha variación entre las horas de luz del día durante el año.

¿Por qué se creó el horario de verano en EE.UU. y cómo comenzó?

La idea moderna de cambiar los relojes con las estaciones se remonta al menos a finales del siglo XIX, cuando el entomólogo neozelandés George Hudson lo propuso para conservar energía y extender las horas de luz del verano, algo que habría beneficiado su propia afición de coleccionar insectos después del trabajo.

La idea tardó en ganar fuerza hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los estados europeos buscaron estrategias para ahorrar combustible . Alemania fue el primer país en adoptar el horario de verano en 1916. Estados Unidos le siguió en 1918.

La práctica pasó por muchas variaciones antes de que Estados Unidos la estandarizara en 1966 en la Ley de Hora Uniforme, que permite a los estados optar por no aplicarla pero no permanecer en el horario de verano de forma permanente.