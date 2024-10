Cristiano Ronaldo ya tiene su propia moneda, una gran noticia no solo para los amantes de la numismática, sino también para los grandes aficionados al fútbol, e incluso para los que piensan en invertir en estos objetos para poder sacarse un buen dinero. Y es que de todos los jugadores del panorama mundial, si hay uno que «todo lo que toca», o en este caso, en todo lo que aparece, lo convierte en oro, ese el jugador luso. Pero, ¿Cuál es su precio de salida?

Según las informaciones que barajan algunos medios, será una moneda con un valor de 7 euros. No obstante, hay que manejar esta información aún con cierta cautela, puesto que el Gobierno de Portugal, no se ha pronunciado aún de forma oficial. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que de llevarse a cabo, sería una apuesta segura. Pues son muchos los aficionados e interesados, que pagarían por poder hacerse con una moneda en homenaje a este gran jugador.

La moneda de Cristiano Ronaldo de la que todos hablan

Una moneda en homenaje a Cristiano Ronaldo. Esta es la noticia de la que se han hecho eco multitud de medios de Sudamérica asegurando, que el Gobierno de Portugal está trabajando en ello. De ser cierto, desde luego no sería una acción desorbitada. Para empezar, se trata de uno de los jugadores más seguidos del mundo. Gracias a su paso por equipos tan importantes como el Manchester United, el Real Madrid o la Juventus, son muchos los seguidores del luso.

De igual modo, recientemente este jugador aún en activo, ha conseguido el gol número 900 de su carrera. Todo un hito deportivo que podía ser un gran motivo para llevar a cabo esta conmemoración en forma de moneda. Y es que el actual jugador del Al-Nassr, ha conseguido todo un hito sin precedentes en el mundo del futbol. No obstante, uno más de todos los culminados a lo largo de su ya amplia trayectoria profesional deportiva.

En cuanto al diseño de la posible moneda que podría lanzar el Gobierno Portugués para homenajear a este gran jugador, aún tampoco hay detalles oficiales. Bien es cierto que basta con adentrarse un poco en la red, para descubrir un buen número de diseños que ya se están moviendo. No obstante, hay que ser prudentes, pues ninguno proviene de una fuente oficial, y además, ya se han detectado varios diseñados con Inteligencia Artificial.

¿Es real está moneda?

De momento no hay ningún tipo de información oficial sobre el lanzamiento de una moneda de 7 euros en conmemoración a Cristiano Ronaldo. No obstante, sea cierta o no que esté ya en mente que se materialice, para lo que sí está sirviendo es para demostrar que puede ser un negocio muy rentable. Pues son muchos los interesados por esta moneda incluso antes de que el propio Gobierno de Portugal se haya manifestado al respecto.

Pero, ¿Quiénes han manifestado su entusiasmo ante la noticia? Para empezar, los seguidores más acérrimos del jugador. Y es que los que viven el futbol con pasión, y han seguido la larga trayectoria de este deportista, muestran verdadera devoción. Una devoción que independientemente de su labor en el campo, no todos los futbolistas despiertan. Pues a lo largo de la historia, son pocos los ejemplos que pueden compararse.

Pero no son los únicos. Los amantes de la numismática también se frotarían las manos con este lanzamiento. Y es que una pieza única que homenajease a uno de los grandes deportistas de la actualidad, es un objetivo a conseguir. Y no solo para coleccionistas, para cualquier persona que piense en invertir para ganar algo de dinero con esta afición. Pues hay algo que está claro, esta moneda se empezaría a revalorizar, desde el mismo momento de su lanzamiento.