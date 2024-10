En el mundo de la numismática, las monedas tienen un valor incalculable, sobre todo para los coleccionistas. En esa línea, si cuentas con alguna pieza de estas, es hora de buscarlas, pues podría darte réditos. Una moneda de 10 centavos de 1977 con una marca específica podría convertirse en un tesoro, con un valor que alcanza hasta U$D 1 000 en subastas.

Esta moneda forma parte de la serie de monedas de 10 centavos de los Estados Unidos y es altamente buscada por coleccionistas debido a ciertas características. La clave está en encontrar un ejemplar con la marca de ceca “D”, que indica que fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver en 1977.

¿Cómo es la moneda de 10 centavos de 1977 que vale hasta U$D 1000?

La moneda de 10 centavos de 1977 presenta en su anverso el busto de Franklin D. Roosevelt, acompañado de las inscripciones LIBERTY, IN GOD WE TRUST y el año 1977. En el reverso, puedes observar una antorcha rodeada por una rama de olivo a la izquierda y una de roble a la derecha, con las palabras UNITED STATES OF AMERICA y ONE DIME.

Para determinar si tienes una de estas monedas de alto valor, revisa si presenta la marca de ceca “D”. Si es así, podrías estar ante un ejemplar que vale hasta U$D 1,000, según la calificación de su condición. El valor varía de acuerdo con el estado de conservación de la pieza, medido por el sistema de calificación profesional (PCGS). Monedas en estados MS-67 o MS-68 pueden alcanzar hasta U$D 90 y U$D 1,000, respectivamente.

De acuerdo con la calificación, estas son las posibles ganancias que puedes obtener por una moneda de 10 centavos de 1977-D: