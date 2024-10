Walmart, el gigante minorista, está dando que hablar con un cambio importante en su sistema de autopago. En un movimiento que apunta a mejorar la seguridad y la comodidad del cliente, la compañía ha introducido la tecnología de código de barras invisible en asociación con Digimarc. Esta actualización revolucionaria está destinada a agilizar la experiencia de compra y reducir las pérdidas causadas por robos.

Una nueva era en el autopago en Walmart

Los quioscos de autopago de Walmart no son nuevos. De hecho, la empresa introdujo sus primeras cajas de autopago en 2004 en Rogers, Arkansas. Desde entonces, las estaciones de autopago se han expandido a más de 25.000 cajas en todo el mundo, que atienden a millones de clientes. Pero a medida que la tecnología ha avanzado, también lo han hecho los desafíos, especialmente cuando se trata de robos en tiendas minoristas.

En los últimos años, el robo organizado en el comercio minorista se ha convertido en una preocupación creciente, en particular en las cajas de autopago. Aunque son cómodas, presentan oportunidades para que los compradores se salten “accidentalmente” el escaneo de los artículos o intercambien los códigos de barras, lo que genera pérdidas significativas.

En 2022, los minoristas estadounidenses perdieron la asombrosa cantidad de 112.100 millones de dólares por robos, frente a los 93.900 millones de 2021. Solo Walmart enfrenta pérdidas anuales de 3.000 millones de dólares por robos en estos quioscos.

¿La solución? Tecnología de código de barras invisible

En asociación con Digimarc, Walmart ha lanzado una nueva tecnología de código de barras invisible que tiene como objetivo reducir los robos y facilitar el proceso de pago para los compradores. Esta tecnología está integrada en toda la superficie del embalaje del producto, lo que permite escanear los artículos desde cualquier ángulo. Ya no es necesario buscar un código de barras visible ni preocuparse por un escaneo incorrecto.

Los códigos de barras invisibles se imprimen en los productos, en particular en los artículos de la marca Walmart, como los que llevan la etiqueta Great Value. Estos códigos de barras se leen mediante escáneres avanzados instalados en las máquinas de autopago, lo que permite escanear varios artículos a la vez. Los compradores simplemente pasan sus artículos sobre el escáner y la máquina detectará automáticamente los códigos invisibles.

Este sistema no solo hace que las compras sean más rápidas y sencillas, sino que también cierra una de las mayores lagunas legales para los robos. Ahora, los clientes no pueden ocultar fácilmente un artículo ni saltarse el escaneo sin ser detectados.

Walmart se ha comprometido a mejorar la experiencia de compra y, al mismo tiempo, a abordar el creciente problema de los robos. Al invertir 3 millones de dólares anuales en esta nueva tecnología, la empresa espera reducir los robos y mejorar la eficiencia en las cajas registradoras. La tecnología todavía se está probando en tiendas seleccionadas, pero los resultados hasta ahora son prometedores.

Más rápido, más fácil y seguro

Con el sistema de código de barras invisible, los clientes ya no tienen que lidiar con los códigos de barras ni experimentar la frustración de que los escáneres no reconozcan los artículos. Esto es especialmente útil para aquellos que no están tan familiarizados con la tecnología de autopago.

Los compradores pueden simplemente acercar el artículo al escáner y este detectará automáticamente el código de barras, independientemente de cómo se sostenga el producto. Esta invención les da un respiro tanto a los clientes como a los empleados de Walmart que ayudan en los quioscos de autopago.

Un punto de inflexión para el comercio minorista

La inversión de Walmart en tecnología de códigos de barras invisibles marca un cambio significativo en el mundo minorista. Los días en que se escaneaban códigos de barras manualmente podrían terminar pronto, ya que este sistema representa el futuro tanto de la seguridad como de la comodidad. Otros minoristas como Wegmans también han comenzado a adoptar una tecnología similar, y el éxito de Walmart podría inspirar una adopción más amplia en toda la industria.

La nueva tecnología de autopago de Walmart está diseñada para abordar uno de los mayores desafíos del comercio minorista (el robo) y, al mismo tiempo, facilitar la vida a los compradores habituales. Al introducir la tecnología de código de barras invisible, Walmart lidera la modernización de la seguridad y la eficiencia del comercio minorista. Si es un cliente habitual de Walmart, puede esperar que su próxima experiencia de pago sea más rápida, más sencilla y segura.